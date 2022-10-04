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Giriş Tarihi: 4.10.2022 01:24

Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletten düşen 14 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

AA
Bursa’da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Emirhan A. (14) idaresindeki motosiklet, Yenice Köprülü kavşağında seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosikletten düşen ve ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emirhan A, buradaki tedavisi sonrasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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