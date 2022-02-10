Bursa’da doğalgaz dehşeti

Osmangazi ilçesi Küplüpınar mahallesinde yaşayan yeni evli genç çift Nurettin S ve Gamze Huriye S, gece yatarken doğalgaz sobasını açık bıraktı. Sobasından sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle Gamze Huriye S. fenalaştı. Eşinin gazdan zehirlendiğini anlayamayan Nurettin S, genç kadını banyoya sokarak soğuk suyla kendine getirmek isterken kendisi de aniden yere yığıldı.
Bursa'da doğalgaz sobasından sızan gaz, henüz yeni evli çift olan 28 yaşındaki Gamze Huriye S ve eşi 28 yaşındaki Nurettin S'nin canına mal oluyordu.
Genç çiftin komşuları evde yaşanan tuhaf ses ve gürültülerden şüphelendi. Kapıyı çalan komşular, açan olmayınca durumu hemen itfaiye, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler içeriye girdiklerinde genç çifti banyoda yerde hareketsiz yatarken buldu.
Haber verilen Bursagaz ve itfaiye ekipleri doğalgazı keserek evin tüm kapı ve camlarını açtı. Baygın halde yerde yatan genç çifte sağlık ekipleri oksijen takviyesi yaptı. Çift, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşananlara şahit olan Nurettin S.'nin ablası ise sokakta sinir krizi geçirdi. Genç çiftin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.