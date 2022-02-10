Bursa’da doğalgaz dehşeti

Haber verilen Bursagaz ve itfaiye ekipleri doğalgazı keserek evin tüm kapı ve camlarını açtı. Baygın halde yerde yatan genç çifte sağlık ekipleri oksijen takviyesi yaptı. Çift, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşananlara şahit olan Nurettin S.'nin ablası ise sokakta sinir krizi geçirdi. Genç çiftin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.