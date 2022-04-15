Bursa’da doğalgaz saati bomba gibi patladı

Bursa'nın Karacabey'in Sırabademler Mahallesi Ortaokul Caddesi üzerinde bulunan bir apartmandan çok şiddetli bir patlama sesi yükseldi. Apartmanın 4'üncü katında Mehmet Karaduman'a ait olduğu öğrenilen dairenin girişinde bulunan doğalgaz saati bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın da etkisiyle yangın çıktı. Büyük bir paniğe neden olan patlama ve yangın sonrası İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Binayı dumanlar kaplarken, dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale 112 acil servis ambulanslarında yapıldı. Vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.