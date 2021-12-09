Bursa’da doğum gününde trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi

Kazada, Davut Can Duman olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki H.E.E. (20) ve S.D. (20) ise yaralanmıştı. Yaşamını yitiren Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla kutlamadan döndüğü belirtilmişti.