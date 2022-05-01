Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da dolandırıcılık operasyonu: Yöntemi pes dedirtti
Giriş Tarihi: 1.5.2022 16:57 Son Güncelleme: 1.5.2022 16:58

Bursa'da dolandırıcılık operasyonu: Yöntemi pes dedirtti

DHA
Bursa’da dolandırıcılık operasyonu: Yöntemi pes dedirtti

Bursa'da kendisini 'jandarma' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen U.S. (35) yakalandı. 14 farklı suçtan kaydı bulunan U.S. tutuklandı...

Keles ilçesi, Kocokovacık Mahallesi'nde R.A. (77) kendisini 'jandarma' olarak tanıtan bir kişinin aradığını, adının hırsızlık olayına karıştığını söylediğini ve evinde arama yapacaklarını bildirdiğini belirterek, jandarmaya haber verdi. Ekipler, para da isteyen şüphelinin bir araçla köye geleceği bilgisine ulaştı ve bu kişinin U.S. olduğunu belirledi.

Ekipler, aynı mahalledeki A.K.'nin de 2 altın bileziği ile 1000 lira parasını dolandıran U.S.'yi yakaladı. 14 farklı suçtan kaydı bulunan U.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.S. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilezikler ile para da sahibine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da dolandırıcılık operasyonu: Yöntemi pes dedirtti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA