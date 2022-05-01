Bursa’da dolandırıcılık operasyonu: Yöntemi pes dedirtti

Keles ilçesi, Kocokovacık Mahallesi'nde R.A. (77) kendisini 'jandarma' olarak tanıtan bir kişinin aradığını, adının hırsızlık olayına karıştığını söylediğini ve evinde arama yapacaklarını bildirdiğini belirterek, jandarmaya haber verdi. Ekipler, para da isteyen şüphelinin bir araçla köye geleceği bilgisine ulaştı ve bu kişinin U.S. olduğunu belirledi.