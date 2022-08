Bursa’da duş sırasında kavga çıkmıştı: 9 inşaat işçisi serbest kaldı

Olay, pazar günü saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Caddesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında çalışan 11 işçi arasında duş sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma inşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada çocuk işçi Yunus B. (13) ile Yusuf B. (21), İbrahim B. (29), İbrahim S. (25), Vural S. (28) ve Volkan C. (22) yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından kavgaya karıştıkları tespit edilen Hüseyin S. (23), Latif C. (20), Ümit S. (24) ve Ünal S. (22) hastanedeki tedavileri tamamlanan Yunus B., İbrahim B., İbrahim S., Vural S. ve Volkan C. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin S., Latif C., Ümit S. ve Ünal S. adli kontrol şartıyla, diğer 5 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ağır yaralanan Yusuf B.'nin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.