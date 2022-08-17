Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da duş sırasında kavga çıkmıştı: 9 inşaat işçisi serbest kaldı
Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:35 Son Güncelleme: 17.8.2022 13:39

Bursa'da duş sırasında kavga çıkmıştı: 9 inşaat işçisi serbest kaldı

Bursa İnegöl'de, inşaat işçileri arasında duş sırası nedeniyle çıkan, 1’i çocuk işçi 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüphelinin tamamı, 4’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

DHA
Bursa’da duş sırasında kavga çıkmıştı: 9 inşaat işçisi serbest kaldı

Olay, pazar günü saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Caddesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında çalışan 11 işçi arasında duş sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma inşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada çocuk işçi Yunus B. (13) ile Yusuf B. (21), İbrahim B. (29), İbrahim S. (25), Vural S. (28) ve Volkan C. (22) yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından kavgaya karıştıkları tespit edilen Hüseyin S. (23), Latif C. (20), Ümit S. (24) ve Ünal S. (22) hastanedeki tedavileri tamamlanan Yunus B., İbrahim B., İbrahim S., Vural S. ve Volkan C. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin S., Latif C., Ümit S. ve Ünal S. adli kontrol şartıyla, diğer 5 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, ağır yaralanan Yusuf B.'nin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama!
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 16 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, 14. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL?
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 | Ziraat Bankası emekliye ne kadar ve kaç TL promosyon veriyor?
Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? - FB MAÇI CANLI YAYIN
Didim'deki tecavüz soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li Atabay yeniden yargılanacak
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
Bakan Soylu ve Vali Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı
SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi! Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da duş sırasında kavga çıkmıştı: 9 inşaat işçisi serbest kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA