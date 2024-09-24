Bursa’da düşen eğitim uçağında hayatını kaybetmişti: Pilot Emir Gülal Nalcı son yolculuğuna uğurlandı

Eğitim uçağının dün Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Emir Gülal Nalcı'nın cenazesi, Eyüpsultan'daki Pınar Camisi'ne getirildi.

Nalcı için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Nalcı'nın yakınları taziyeleri kabul etti.

Nalcı'nın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

OLAY

Bursa'da dün, eğitim uçağının Yenişehir Havalimanı apron kısmına düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetmişti.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtilmiş, 2 pilotun hayatını kaybettiği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Kazada yaşamını yitiren pilotların Ünal Aster (61) ile Emir Gülal Nalcı (42) olduğu öğrenilmişti.