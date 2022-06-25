Bursa’da eğlence mekanında silahlı çatışma: 1’i polis 6 kişi yaralandı

Orhangazi ilçesi ana yol üzerinde bulunan bir eğlence merkezine gelen H.C., M.D. ve A.Ç. isimli 3 kişi, bir süre alkol aldıktan sonra mekanın çalışanlarıyla tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyünce kavgaya dönüşne olay eğlence merkezinin dışına taştı. Burada da bir süre devam eden kavganın ardından 3 müşteri olay yerinden ayrıldı. Çalışanlar ise durumu polise bildirdi. Eğlence merkezinin önündeki kavga ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldikleri esnada mekandan ayrılan 3 kişiden biri olan 56 yaşındaki H.C. elinde pompalı tüfekle yolun karşı tarafından eğlence mekanına doğru ateş etti.
1 POLİS VE 5 KİŞİ YARALANDI
Mekana açılan ateş sonrası kavgaya müdahale için gelen polis memurlarından 44 yaşındaki Özgür Kaya, sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Eğlence merkezi çalışanlarından, 28 yaşındaki Süleyman Önen ve 31 yaşındaki Fatih Demircan ise ağır yaralandı. Ateş açıldığı sırada mekanın önünde bulunan B.U. (35), S.U.(26) ve F.U. (28) tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralılardan polis memuru Özgür Kaya'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrasında yaralılar özel araç ve ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan Süleyman Önen ve Fatih Demircan hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi.
2'Sİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrasında harekete geçen polis ekipleri 3 kişilik grup içinde yer aldıkları belirlenen M.D. ile A.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. Eğlence merkezine tüfekle ateş açtığı ileri sürülen H.C.'nin yakalanması için ise polis ekipleri araştırma başlattı. Savcılık ve polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.