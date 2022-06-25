Bursa’da eğlence mekanında silahlı çatışma: 1’i polis 6 kişi yaralandı

Tartışma büyüyünce kavgaya dönüşne olay eğlence merkezinin dışına taştı. Burada da bir süre devam eden kavganın ardından 3 müşteri olay yerinden ayrıldı. Çalışanlar ise durumu polise bildirdi. Eğlence merkezinin önündeki kavga ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldikleri esnada mekandan ayrılan 3 kişiden biri olan 56 yaşındaki H.C. elinde pompalı tüfekle yolun karşı tarafından eğlence mekanına doğru ateş etti.