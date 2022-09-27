Bursa’da esrarengiz ölüm! Genç çift uçurumdan düştü

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Dündar köyünde yaşayan ve bir süredir Balıkesir'de uyuşturucu tedavisi gören Ali Gülenç, 1 ay önce eve döndü. Köyde kahvehane işleten 1 çocuk babası genç adam eşi Arzu Gülenç'i de yanına alarak köyün yakınlarındaki Sinekkaya mevkisine giderek uçurumun kenarında tartışmaya başladı. Eşini darp ettiği ileri sürülen Ali Gülenç ve eşi aniden uçurumdan düştü. Ağır yaralanan genç kadın sürünerek köy yoluna çıkmayı başardı. O sırada yoldan geçen bir okul servisi kanlar içinde kalan kadını alarak Orhaneli Devlet Hastanesine götürdü. Jandarmaya haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunduğu yerin yakınlarında Ali Gülenç'in cansız bedenini buldu. Hastaneye götürülen kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Gülenç'in cesedi ise Savcılığın incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.