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Giriş Tarihi: 27.9.2022 14:16 Son Güncelleme: 27.9.2022 14:20

Bursa’da esrarengiz ölüm! Genç çift uçurumdan düştü

Bursa’da yaşayan 35 yaşındaki Ali Gülenç, eşi Arzu Gülenç ile birlikte gittikleri uçurumun kenarında tartışırken kayalıklardan düştü. Ali Gülenç feci şekilde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Arzu Gülenç ise sürünerek yola çıktı. Yoldan geçen bir okul servisi yaralı kadını alarak hastaneye yetiştirdi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da esrarengiz ölüm! Genç çift uçurumdan düştü

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Dündar köyünde yaşayan ve bir süredir Balıkesir'de uyuşturucu tedavisi gören Ali Gülenç, 1 ay önce eve döndü. Köyde kahvehane işleten 1 çocuk babası genç adam eşi Arzu Gülenç'i de yanına alarak köyün yakınlarındaki Sinekkaya mevkisine giderek uçurumun kenarında tartışmaya başladı. Eşini darp ettiği ileri sürülen Ali Gülenç ve eşi aniden uçurumdan düştü. Ağır yaralanan genç kadın sürünerek köy yoluna çıkmayı başardı. O sırada yoldan geçen bir okul servisi kanlar içinde kalan kadını alarak Orhaneli Devlet Hastanesine götürdü. Jandarmaya haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunduğu yerin yakınlarında Ali Gülenç'in cansız bedenini buldu. Hastaneye götürülen kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Gülenç'in cesedi ise Savcılığın incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa’da esrarengiz ölüm! Genç çift uçurumdan düştü
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