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Giriş Tarihi: 11.3.2022 13:53 Son Güncelleme: 11.3.2022 14:41

Bursa’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bursa’da etkili olan kar yağışı şiddetini attırırken kentin yüksek mahallelerinde hayat felç oldu. Yetkililerin tüm ikazlarına kulak asmayan bazı sürücüler kar lastiği takmadan yola çıkınca trafiğin tıkanmasına neden oldular. Belediye ekiplerini hızlı müdahalesi sayesinde kapananlar ulaşıma açıldı.

Meteorolojinin uyardığı yoğun kar Cuma günü kendisini gösterdi. Gece başlayan kar özellikle öğle saatlerine doğru şiddetini artırınca kent merkezi beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar bir anda karayollarını da kapladı. Özellikle kentin yüksek mahallelerinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

TRAFİK DURDU

Yetkililerin uyarılarına kulak asmayan bazı sürücüler ise yoğun kar yağışına rağmen kış lastiği olmadan trafiğe çıktı. Yolda biriken kar nedeniyle kaymaktan korkan sürücüler yol ortasında durunca da trafik akışı kesildi. Kendin ana caddelerinden biri olan Çekirge Caddesi'nde trafik akışı belediye ekiplerini müdahalesiyle kısa sürede normale döndü.

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Bursa’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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