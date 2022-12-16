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Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:51 Son Güncelleme: 16.12.2022 10:00

Bursa’da ev sahibinden görülmemiş zulüm

Bursa’da kiracısını evden çıkarmak isteyen Tenzile B, akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. Gece yarısı tencere tava çalan ev sahibi, küçük çocuklarının uyuduğu odanın baca havalandırmasından yüksek sesle müzik açtı. Kiracı Nusret Durmaz ve eşi o anları telefonlarına kaydetti. İzleyenler, “bu kadarına da pes” dedi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da ev sahibinden görülmemiş zulüm

İznik ilçesi Yeşil Cami mahallesinde yaşayan Durmaz ailesinin başı ev sahibi ile dertte. 2 katlı binanın alt katında yaşayan Durmaz ailesi, kiralarını hiç aksatmadan ödediği halde üst katlarında oturan ev sahibi Tenzile B tarafından psikolojik baskıya maruz kaldı. Kiraya fahiş oranda zam yapan ev sahibinin, zamlı kira ücretini ödemeyen aile adeta kabusu yaşamaya başladı. Evi basan ve kiracılarına saldırdığı iddia edilen ev sahibinin yaptıkları bununla da kalmadı.

HOPLAYIP ZIPLADI, TENCERE TAVA ÇALDI

Kiracılarını bezdirmek ve evden çıkmalarını sağlamak için elinden geleni yapan Tenzile B, kiracısı evi boşaltmadan aynı evi bir başka kişiye kiraya verdi. 2 aydır ev arayan ancak bir türlü bulamayan Durmaz ailesinin hayata adeta kabusa döndü. Tenzile B, üst katta sürekli zıplayarak gürültü yaptı. Bununla da yetinmeyen ev sahibi, gece yarısı tencere ve tava çalarak kiracılarına uykusuz geceler yaşattı. Nusret Durmaz'ın eşi, o anları cep telefonuyla kaydetti.

BACA HAVALANDIRMASINDAN MÜZİK AÇTI

Evinin boşaltılması için şaşkınlık yaratan yöntemlere başvuran Tenzile B, evin baca havalandırmasından yüksek sesle müzik açıp alt katta uyuyan ve sabah okula gidecek olan 4 küçük çocuğa hiç aldırış etmedi. Şoke eden görüntüleri kaydeden Durmaz ailesi, kaydettikleri görüntülerle Emniyete giderek ev sahibinden şikayetçi oldu.

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Bursa’da ev sahibinden görülmemiş zulüm
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