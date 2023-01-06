Bursa’da ev sahibinin hastanede yatmasını fırsat bilen hırsızlar evdeki altınlarını çaldılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan A.D. rahatsızlığı nedeniyle 1 Ocak 2022'de hastaneye yattı. Hastaneden çıktıktan sonra evinden yüklü miktarda altının çalındığını ark eden yaşlı adan durumu Jandarmaya bildirdi. Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT ekiplerinin takibi sonrasında evde yapılan incelemede kapıda herhangi bir zorlanma olmadığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile araştırmasını genişleten jandarma ekipleri 30 yaşındaki U.B ve 26 yaşındaki B.B. isimli iki kişi üzerinde soruşturmasını yoğunlaştırdı. Savcılık talimatı ile bu iki ismin banka ve kredi kartı hesaplarını inceleyen ekipler hesapların beyan ettikleri gelirlerden daha fazla miktarda banka hareketleri olduğunu fark etti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİLER

Jandarma ekipleri yaptıkları sorgulamada şahısların hesap hareketleri ile ilgili çelişkili ifadeler vermeleri sonrasında savcılığın talimatı ile U.B. ve B.B. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan iki zanlı adliyeye sevk edildi.