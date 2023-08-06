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Giriş Tarihi: 6.8.2023 04:40

Bursa'da evin bahçesinde çıkan yangın, iş yerine sıçradı: 3 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da bir evin bahçede toplanan geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangın, bitişikte bulunan oto tamirhanesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürülürken, tamirhanede bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi, dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerinde tedavi edildi.

DHA
Bursa’da evin bahçesinde çıkan yangın, iş yerine sıçradı: 3 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Zümrüt sokaktaki bir evin bahçesinde çıktı. Bahçede bir bölgede toplanılan plastik, karton ve lastik gibi geri dönüşüm malzemeleri, henüz bilmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, bahçenin yanında bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki oto tamirhanesine sıçradı.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında tamirhanede bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Öte yandan dumandan etkilenen 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Bursa'da evin bahçesinde çıkan yangın, iş yerine sıçradı: 3 kişi dumandan etkilendi
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