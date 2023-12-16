Son dakika: Bursa’da fabrika yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi!

Edinilen bilgiye göre, Barakfakih OSB üzerinde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar tüm fabrikayı sarınca çalışanlar tarafından fabrika tahliye edildi. Gökyüzüne yayılan dumanlar ilçenin çeşitli bölgelerinden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçeleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığı tarafından çok sayıda tanker ve ekip gönderildi. Yağan sağanak yağmuru da arkasına alan ekipler yangını bir an önce söndürebilmek için çalışmalara başladı.



Olayla ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan bir vatandaşın olmadığı dumandan etkilenenlerin olay yerindeki 112 ekipleri tarafından tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.