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Giriş Tarihi: 15.10.2022 11:57 Son Güncelleme: 15.10.2022 13:01

Bursa’da feci kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı

Bursa’da Melih Özçiçek yönetimindeki otomobil, köy yolundan ana yola çıkmaya çalışan kamyona yandan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan yolcu 32 yaşındaki Veysel Taşçı öldü, sürücü ise ağır yaralandı.

AYHAN FİDAN
Bursa’da feci kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı

Bursa Bandırma'dan Karacabey yönüne otomobili ile seyir halinde olan 32 yaşındaki Melik Özçiçek, Tophisar köyü yakınlarında, köy yolundan ana yola çıkmaya çalışan İbrahim Çilingir'in kullandığı kamyona yandan çarptı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası diğer sürücüler durumu trafik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobilde yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Veysel Taşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan otomobil sürücü Melih Özçiçek ise yapılan ilk müdahalenin ardından önce Karacabey Devlet Hastanesine oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Melih Özçiçek'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa’da feci kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı
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