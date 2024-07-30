Bursa’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 01.50 sıralarında İzmir-İstanbul otoyolu Yolağzı Mahallesi Mevkii'nde 06 MOA 98 plakalı otomobil sürücüsü Haluk Acer (54) direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Aynı istikamette seyreden 16 BDB 535 plakalı araç sürücüsü Mustafa T. (36) bariyerlere çarparak savrulan 06 MOA 98 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, 06 MOA 98 plakalı araç sürücüsü Haluk Acer araç içerisinden yola savruldu. Aynı istikamette seyreden 16 AGS 013 plakalı araç sürüsü Emre G. (27) yola savrulan Haluk Acer'in üzerinden geçti. Haluk Acer, olay yerinde hayatını kaybetti.Kazada yaralanan 16 BDB 535 plakalı araç sürücüsü Mustafa T. ve araçta yolcu olarak bulunan Müzeyyen Ö. T (32), Mustafa E. T. (12), Mert Efe T. (1), Bülent Ç.(61) olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan 5 yaralının, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrasında 16 BDB 533 plakalı araç sürücü Mustafa T. ile 16 AGS 013 plakalı araç sürücüsü Emre G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.