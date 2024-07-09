Bursa’da feci kaza: 12 yaşındaki Adem ağır yaralandı!

Feci kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Huzur Mahallesi mevkisinde yaşandı. İnegöl'den Bursa yönüne giden Salih G. (44) yönetimindeki 16 AKM 324 plakalı kamyonet, kara yolundan karşıya geçen Adem B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem B., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi...