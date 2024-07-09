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Giriş Tarihi: 9.7.2024 16:39

Bursa'da feci kaza: 12 yaşındaki Adem ağır yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki Adem B. ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsü Salih G., ifadesine başvurulmak için gözaltına alınırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Bursa’da feci kaza: 12 yaşındaki Adem ağır yaralandı!

Feci kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Huzur Mahallesi mevkisinde yaşandı. İnegöl'den Bursa yönüne giden Salih G. (44) yönetimindeki 16 AKM 324 plakalı kamyonet, kara yolundan karşıya geçen Adem B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem B., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi...

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Bursa'da feci kaza: 12 yaşındaki Adem ağır yaralandı!
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