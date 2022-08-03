Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da feci kaza: Ağaca çarpan otomobilde yanarak öldü
Giriş Tarihi: 3.8.2022 12:01 Son Güncelleme: 3.8.2022 13:36

Bursa’da feci kaza: Ağaca çarpan otomobilde yanarak öldü

Bursa’da kontrolden çıkan Kazakistan uyruklu 29 yaşındaki Khaji Murad Fai Riyev’in kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak alev aldı. Sürücü feci şekilde yanarak can verdi.

REMZİ YILMAZ
Bursa’da feci kaza: Ağaca çarpan otomobilde yanarak öldü

Bursa Orhangazi, İznik Karayolu Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında otomobiliyle seyir halinde olan Khaji Murad Fai Riyev aniden otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Kaza sonrası otomobil alev aldı. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan otomobili söndürürken, otomobilin Kazakistan uyruklu sürücüsü araç içinde sıkıştığı yerde yanarak hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 KPSS soruları talimatı: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alındı
TOKİ konut müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! TOKİ 2022 konut başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihleri...
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM Başkanı görevden alındı
KPSS önlisans başvuruları başladı! KPSS 2022 başvuru ve ÖSYM sınav tarihleri ve KPSS ortaöğretim başvuru tarihi
Ağustos ayı Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde kaç? 2022 Ağustos kira zammı TÜİK ile TEFE - ÜFE oranları sonrası belli oldu!
Son dakika: FETÖ'nün prensi Yunanistan'a kaçarken yakalandı: Kirli planı suya düştü
SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin buluşmasında 5 kritik başlık
Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan destek veriliyor! e-Devlet’ten başvur, PTT üzerinden ödemeni al! İşte başvuru şartları
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos 2022: E devlet ile Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da feci kaza: Ağaca çarpan otomobilde yanarak öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA