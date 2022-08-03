Bursa’da feci kaza: Ağaca çarpan otomobilde yanarak öldü

Bursa Orhangazi, İznik Karayolu Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında otomobiliyle seyir halinde olan Khaji Murad Fai Riyev aniden otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir ağaca çarptı.
Kaza sonrası otomobil alev aldı. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan otomobili söndürürken, otomobilin Kazakistan uyruklu sürücüsü araç içinde sıkıştığı yerde yanarak hayatını kaybetti.