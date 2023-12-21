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Giriş Tarihi: 21.12.2023 16:24

Bursa'da feci kaza! Araç su kanalına uçtu: 1 ölü!

Bursa'da Raif Ç. aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Su kanalına uçan araçta bulunan 5 kişi, hastaneye sevk edildi. Mustafa Özcan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

İHA
Bursa’da feci kaza! Araç su kanalına uçtu: 1 ölü!

Feci kaza saat 11:00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Aliseydi Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeki Raif Ç. idaresindeki 16 BYE 76 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan su kanalına uçtu. İçinde 5 kişinin bulunduğu araçtan 1'i ağır olmak üzere 5kişi yaralı olarak, kaza yerine gelen jandarma ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Kurtarma çalışması esnasında derenin içine giren ekipler de zor anlar yaşadı.


Araçtan çıkartılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilenlerden Mustafa Özcan (67) hayatını kaybederken, araçtan yaralı olarak çıkarılan Raif Ç(58),Necdet T(65), İbrahim Ö(53),Hasan D'nin (62) ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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Bursa'da feci kaza! Araç su kanalına uçtu: 1 ölü!
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