Bursa’da feci kaza! Çarptığı ağaç sonu oldu

Bursa Yenişehir Karayolunda otomobiliyle seyir halinde olan İlkay Ece, aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Hızla bir ağaca çarparak durabilen otomobilin üzerine çarptığı ağaç devrildi. Kazadan dakikalar sonra yoldan geçen bir başka sürücü kazayı fark etti. Durumu hemen sağlık, Jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otomobilin üzerine devrilen ağacı güçlükle kaldırabildi. Araç içinde feci şekilde sıkışan ve sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği sürücü İlkay Ece, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.