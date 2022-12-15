Bursa’da feci kaza! Duvara çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu

Kaza saat 23.45 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu Örnekköy kavşağı yakınlarındaki bir sanayi kuruluşunun önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdullah Cabi (26) idaresindeki otomobil, Göl istikametinde önünde seyir halindeki bir başka otomobili solladığı esnada kontrolden çıktı.
FABRİKA DUVARINA ÇARPTI
Sollama esnasında kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarptı. Otomobil takla atıp hurdaya döndü. Kazayı fark eden fabrika çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 112 Sağlık Ekipleri araç içinde bulunan sürücü Abdullah Cabi ile yanında bulunan A.T.'nin (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
SAVCI İNCELEME YAPTI
Kaza sonrasında polis ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra iki kişinin cansız bedeni Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anında otomobilin solladığı diğer otomobilin ise olay yerinde durmadan ayrıldığı belirlendi. Kazada ölen Abdullah Cabi'nin annesi ise acı haberi aldıktan sonra olay yerine geldi. Anne olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.