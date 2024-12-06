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Giriş Tarihi: 6.12.2024 09:44 Son Güncelleme: 6.12.2024 09:56

Bursa’da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü faciaya neden oldu

Bursa’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Yiğit Şahin’in kullandığı otomobil, önünde seyreden araca çarptı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil bir başka araçla da kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. 3 kişi ise ağır yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü faciaya neden oldu

Mudanya yolu Güzelyalı kavşağı yakınlarında, Bursa yönüne seyir halinde olan Yiğit Şahin'in kullandığı otomobil, önünde aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçti. O sırada Bursa yönünden Mudanya istikametine seyreden otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü feci kaza sonrası, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kaza yerine gelen kurtarma ekipleri, hurdaya dönen araçlardaki yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Uzun uğraşlar sonucu 16 DE 157 plakalı otomobil yolcu olarak bulunan Egemen U ile 38 RA 762 plakalı araçta bulunan Saadet Hülya A. ve Esin Ece P, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazaya neden olan ve henüz 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Yiğit Şahin'in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa’da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü faciaya neden oldu
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