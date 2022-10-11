Bursa’da feci kaza! İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

"O KADAR HIZLI GELMENE GEREK YOK, NE DİYE BASIYORSUN GAZA"



Kazayı gören vatandaşlar, kırmızı ışık ihlali yaptığını ve aşırı hızlı olduğunu iddia ettikleri servis minibüsünün şoförü Ömer A.'ya "Sen kırmızıda geçtin mi geçmedin mi? O kadar hızlı gelmene gerek yok, ne diye basıyorsun gaza. Sen en az 110-120 kilometre hızla geliyordun. Yeşil ışığa yetişeceğim diye basmışsın" diyerek tepki gösterdi. Kırmızı ışık ihlali yapmadığını öne süren Ömer A. ise, "Ben bu araçla 70 kilometre ile de vursam, bu araç bu hale gelir" şeklinde kendini savundu.



Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması ve araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.