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Giriş Tarihi: 28.3.2022 21:43

Bursa'da feci kaza! Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

İHA
Bursa’da feci kaza! Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde İnegöl'ün Boğazköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Kazım Y. (53) yönetimindeki 16 KGH 34 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Duygu H. (33) yönetimindeki 16 BNA 28 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Araçların savrulduğu kazada otomobil hurdaya dönerken, her iki sürücü de yaralandı. Aracında sıkışan Duygu H., olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Duygu H.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Bursa'da feci kaza! Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
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