Bursa’da feci kaza! Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Araçların savrulduğu kazada otomobil hurdaya dönerken, her iki sürücü de yaralandı. Aracında sıkışan Duygu H., olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.