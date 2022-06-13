Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 13.6.2022 09:08 Son Güncelleme: 13.6.2022 09:30

Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

İHA
Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Bursa'da aşırı sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan Tofaş marka otomobil, savrularak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişiyi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kişiye yaptıkları kontrol sonrasında hayatlarını kaybettiklerini belirledi. 2 kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü | Video

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA