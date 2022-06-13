Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan Tofaş marka otomobil, savrularak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişiyi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kişiye yaptıkları kontrol sonrasında hayatlarını kaybettiklerini belirledi. 2 kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü | Video
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.