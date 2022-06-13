Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişiyi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.