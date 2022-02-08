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Giriş Tarihi: 8.2.2022 22:16

Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

DHA
Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 40 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'dan gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Akşam saatlerinde İnegöl- Oylat Kaplıcaları yolu üzeri, Oylat Mağarası mevkisinde meydana gelen kazada, Ahıska Türkü Allaz Gıdarof (42) yönetimindeki 16 MN 159 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşıp, 40 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Otomobil ağaçlara çarparak dururken, kazada sürücü Gıdarof ile araçta bulunan Bayram Mirza (39) ve Aslan Tahir'in (39) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Gıdarof ile Bayram Mirza ve Aslan Tahir, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aslan Tahir'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Allaz Gıdarof, Bayram Mirza ile Aslan Tahir'in, Oylat Kaplıcalarında tatil yaptıktan sonra ilçe merkezine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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