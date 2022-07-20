Bursa’da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'daki korkunç kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ SIKIŞTI
Edinilen bilgiye göre, Haydar Atmaca (30) idaresindeki 16 0957 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 3 kişi sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Haydar Atmaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Otomobilde bulunan Özgür Ayvaz ve Yunus Turgut ise ağır yaralı şekilde Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.