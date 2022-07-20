Bursa’da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Haydar Atmaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Otomobilde bulunan Özgür Ayvaz ve Yunus Turgut ise ağır yaralı şekilde Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.