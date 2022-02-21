Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci olay: Camdan düşen kadın öldü
Giriş Tarihi: 21.2.2022 11:58

Bursa'da feci olay: Camdan düşen kadın öldü

İHA
Bursa’da feci olay: Camdan düşen kadın öldü

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde korkunç bir olay yaşandı... Dördüncü kattaki evinin camlarını silerken dengesini kaybeden kadın, aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkunç olay, Yenişehir ilçesi Yenigün Mahallesi Ersöz Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dördüncü kattaki evlerinde temizlik yapan 35 yaşındaki Nurseven Baştürk, cam silerken dengesini kaybederek zemine düştü. Yenişehir Havalimanında güvenlik görevlisi olarak görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen kadın ağır yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Baştürk'ün ailesi büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, kadının cenazesi bugün Yenişehir ilçesinde toprağa verilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi - 'Cin çıkarma' bahaneli tecavüz! Mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş
Afrika’nın gururuna Türk damgası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
SON DAKİKA: Datça ve Şarköy'de art arda depremler! İstanbul'da da hissedildi
Casus oyununda ikinci perde! İranlı muhalifi kaçırma planını MİT bozdu
SON DAKİKA | Olası bir Rusya Ukrayna savaşı kapıda mı? Kremlin'den gözdağı: İstenmeyen sonuçlar yaşanabilir
SON DAKİKA | Dünya yeni bir savaşın eşiğinde mi? Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, iki ülkeye dikkat çekti: Biri çılgınlık yapmazsa…
Bilmemek ayıp değil biliyorum pozu kesmek ayıp
Okuduğu kitap hayatını değiştirdi! Bu evden 4 yıldır hiç çöp çıkmadı
Hadise'nin kabusu olmuştu! Şarkıcı Hadise'ye taciz cezasız kalmadı! "Seni kimseye yar etmem"
Kapıyı feministler açtı, erkekler girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da feci olay: Camdan düşen kadın öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA