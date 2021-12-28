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Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:40 Son Güncelleme: 28.12.2021 10:48

Bursa’da feci ölüm.. Asansör kabini le boşluk arasında sıkışarak can verdi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da feci ölüm.. Asansör kabini le boşluk arasında sıkışarak can verdi

Bursa’da bir asansör firmasında bakım teknisyeni olarak çalışan 24 yaşındaki Umut Can Türk, bir otelin asansörüne bakım yaptığı sırada kabin ile boşluk arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge mahallesinde faaliyet gösteren lüks bir otelin asansörlerine bakım yapılacaktı. Anlaşmalı asansör firmasının bakım teknisyeni olan Umut Can Türk, Zübeyde hanım caddesi üzerinde bulunan otelin asansör bakımlarını yapmak için işe koyuldu. Bir süre sonra asansör kabini aniden hareket etmeye başlayınca genç teknisyen boşlukla kabin arasında sıkıştı. Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri ve polis otele geldi. Yapılan müdahalede sıkıştığı yerden çıkarılan Umut Can Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Türk'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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Bursa’da feci ölüm.. Asansör kabini le boşluk arasında sıkışarak can verdi
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