Bursa’da feci ölüm.. Asansör kabini le boşluk arasında sıkışarak can verdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge mahallesinde faaliyet gösteren lüks bir otelin asansörlerine bakım yapılacaktı. Anlaşmalı asansör firmasının bakım teknisyeni olan Umut Can Türk, Zübeyde hanım caddesi üzerinde bulunan otelin asansör bakımlarını yapmak için işe koyuldu. Bir süre sonra asansör kabini aniden hareket etmeye başlayınca genç teknisyen boşlukla kabin arasında sıkıştı. Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri ve polis otele geldi. Yapılan müdahalede sıkıştığı yerden çıkarılan Umut Can Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Türk'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.