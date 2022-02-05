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Giriş Tarihi: 5.2.2022

Bursa’da feci ölüm

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da feci ölüm
Bursa Osmangazi'deki Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde vatandaşların kullanmadıkları giysileri toplamak için bırakılan giysi kumbarası can aldı. Ukrayna uyruklu 32 yaşındaki Behpasha Tamazov, giysi kumbarasının eşya bırakılan mekanizmalı kısmından içeri uzanarak eşya almak istedi. Mekanizmaya sıkıştı. Tamazov, kendisini sıkıştığı yerden çıkaramadı. Durumu gören şahsın sıkıştığını anlamayan bir vatandaş hırsızlık olayı yaşandığını düşünerek polise ihbarda bulundu. Ekipler, giysi kumbarasında sıkışan şahsın hareket etmediğini fark edince sağlık ekiplerine haber verildi. Çağrılan sağlık ekipleri Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirledi. 18 ayrı suç kaydı bulunan Tamazov'un kesinleşen 7 yıllık cezasını çektiği Gemlik Açık Cezaevi'nden bir gün önce izinli çıktığı anlaşıldı.

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Bursa’da feci ölüm
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