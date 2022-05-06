Bursa’da feribottan inen çocuk denize düştü

İstanbul'dan yola çıkan ve Mudanya ilçesi Güzelyalı iskelesinde yanaşan feribot, yolcularını boşaltmaya başladı. O sırada bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğu bir anlık dalgınlıkla boşluktan denize düştü.

Küçük kızın denize düştüğünü ve çırpındığını fark eden iskele personelinden biri, hemen denize atladı. O sırada diğer vatandaşlar ise suya can simidi attı. Düştüğü yerden kurtarılan 8 yaşındaki küçük çocuk hemen feribota alındı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi çocuğa ilk müdahaleyi feribotta yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk ailesine teslim edildi.