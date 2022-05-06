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Giriş Tarihi: 6.5.2022 15:16 Son Güncelleme: 6.5.2022 15:34

Bursa’da feribottan inen çocuk denize düştü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da feribottan inen çocuk denize düştü

Bursa’da iskeleye yanaşan feribottan inen 8 yaşındaki kız çocuğu, bir anlık dalgınlıkla denize düştü. Ölümle burun buruna gelen çocuğu, iskeledeki görevliler denize atlayarak kurtardı.

İstanbul'dan yola çıkan ve Mudanya ilçesi Güzelyalı iskelesinde yanaşan feribot, yolcularını boşaltmaya başladı. O sırada bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğu bir anlık dalgınlıkla boşluktan denize düştü.

Küçük kızın denize düştüğünü ve çırpındığını fark eden iskele personelinden biri, hemen denize atladı. O sırada diğer vatandaşlar ise suya can simidi attı. Düştüğü yerden kurtarılan 8 yaşındaki küçük çocuk hemen feribota alındı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi çocuğa ilk müdahaleyi feribotta yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk ailesine teslim edildi.

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Bursa’da feribottan inen çocuk denize düştü
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