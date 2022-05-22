Bursa’da festival coşkusu başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve yeni gelen BKSTV Başkanı Sadi Etkeser ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerken, bu zamana kadar emeği geçen tüm isimlere teşekkür etti. Bursa Festivali'nin 1962 yılından beri Bursa'ya mal olmuş ve şehirle özdeşleşmiş özel bir organizasyon olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ve sponsorların katkılarıyla Bursa'da kültür ve sanat hayatının daha da canlandığını ifade etti. Yerel değerlerini evrensel değere dönüştürmeyi başaran bir kent olduklarının altını çizen Başkan Aktaş, "Şehrimizin geleneksel kültür-sanat coşkusunu yaşatan değerlerimizden biri de Uluslararası Bursa Festivali'mizdir. 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen Bursa Festivali, her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Bu sene, festivaliminiz 60'ıncı yılını yaşıyoruz" dedi.Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu da hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, festival coşkusunun bu kapsamda daha da büyüyeceğini belirtti. Aynı tarihlerde Bursa'da Türk Dünyası'ndan farklı ekipleri de ağırlayacaklarını anlatan Başkan Aktaş, 12 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 60. Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki etkinlikler hakkında bilgi verdi. 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının da 2-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Geleneksel hâle gelen yarışmamıza da 22 ülkeden 800 dansçı katılım sağlayacak. İki senedir yapamadığımız organizasyona da ciddi özlem oluştu. Bu yarışmayı 17 ilçemize yayacağız. Ayrıca bu festivali tamamen BKSTV yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanatseverleri, iki senelik dinlenmenin ardından dolu dolu geçireceğimiz festivale bekliyoruz. Bursa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.BKSTV Başkanı Sadi Etkeser de, kuşaktan kuşağa 60 yıldır devam eden bu öykünün 12 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında şehri aydınlatmaya devam edeceğini belirtti. Etkeser, sanatseverleri yeni anılar biriktirecekleri festivalin coşkusuna ortak olmaya davet etti. Festival biletleri 18 Mayıs Çarşamba gününden itibaren, biletinial. com, 27 Mayıs Cuma gününden itibaren Tayyare Kültür Merkezi ve Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek. Bilet fiyatları, 50 TL ile 200 TL arasında değişiyor.