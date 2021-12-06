Bursa’da film gibi uyuşturucu operasyonu

Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yaptığı teknik ve fiziki takip sonuç verdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen R.Ö isimli şahsın yakalanması için düğmeye basan ekipler, İçinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunan R.Ö'nun kullandığı araç, hem otoyolda hemde havadan takibe alındı. Bir süre takip edilen zanlı, 3 ekip aracı tarafından otoyolda kıstırıldı. Film sahnelerini aratmayan o anlar saniye saniye kaydedildi.

Gerçekleştirilen operasyonda 55 kilo sentetik kannabinoid ile 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelinin sakladığı uyuşturucu maddeyi, narkotik köpeği 'Fırtına' buldu. Yakalanan R.Ö. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.