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Giriş Tarihi: 18.5.2022 00:14

Bursa'da freni boşalan kamyon dehşet saçtı

AA
Bursa’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeyken freni boşalınca hareket eden kamyon 9 araca çarparak durabildi. Olayda can kaybı ve yaralı olmazken, 7 otomobil, hafif ticari araç ve motosiklette hasar oluştu

Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Kavakdere Caddesi üzerinde bir fırına un getiren ve ismi öğrenilemeyen sürücü, 16 TA 101 plakalı kamyonu cadde üzerine park etti.

Un indirildiği sırada freni boşalan kamyon, önce yoldaki uyarı levhasına çarptı. Daha sonra yokuş aşağı park halindeki otomobillere çarparak ilerleyen kamyon, kaldırıma çıkarak durdu.

Olayda can kaybı ve yaralı olmazken, 7 otomobil, hafif ticari araç ve motosiklette hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

Hasarlı araçlar daha sonra çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Bursa'da freni boşalan kamyon dehşet saçtı
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