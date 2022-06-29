Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da fuhuş operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 29.6.2022 08:27

Bursa'da fuhuş operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

AA
Bursa’da fuhuş operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri Kocaeli'de 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve sim kartın yanı sıra fuhuştan elde edildiği belirlenen 32 bin liraya el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında kurtarılan 14 yabancı uyruklu mağdur kadının ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlara müjdeyi duyurdu! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanıyor!
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Kazanç 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! Madrid'deki 4'lü zirve sonrası ortak bildiri! Türkiye istediğini aldı: Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine destek sağlamayacak
Son dakika haberi... Asgari ücrete zam için detaylar belli oldu: Asgari ücret Temmuz zammı için öne çıkan rakamlar neler? İlk kez toplanıyor!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
Emekli zammı oranı enflasyonun üzerinde hesaplanıyor! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
FLAŞ | SURVİVOR KİM ELENDİ, 27 Haziran 2022 kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! İşte yarı finale çıkan yarışmacılar
Son dakika: AK Parti harekete geçti! 3600 ek gösterge ve öğrenci affında önemli gelişme
Adana'da bulunan petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti! Tepki çeken paylaşım
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin detayları belli oldu! Usta oyuncu Cüneyt Arkın ne zaman defnedilecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da fuhuş operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA