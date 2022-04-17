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Giriş Tarihi: 17.4.2022 09:05

Bursa'da gece yarısı yangın çıktı

İHA
Bursa’da gece yarısı yangın çıktı

Bursa’da bir sitede bulunan dairede yangın çıktı. Daire alev alev yanarken panik dolu anlar kameralara yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat müdahale sonucu tamamen kontrol altına aldı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin her tarafını sararken bina tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat müdahale sonucu tamamen kontrol altına aldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Bursa'da gece yarısı yangın çıktı
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