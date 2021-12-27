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Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:47 Son Güncelleme: 27.12.2021 13:54

Bursa’da genç kadının ölümünde metil alkol şüphesi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da genç kadının ölümünde metil alkol şüphesi

Bursa'da babası Orhan Bakkal ile yaşayan 42 yaşındaki Pınar Bakkal aniden rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede metil alkol zehirlenmesi tanısı konulan genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Orhan Bakkal, kızının alkol aldığını görmediğini ancak evde kolonya şişeleri bulduğunu söyledi.

Bursa'da 10 yıl önce eşinden boşandıktan sonra, Nilüfer'de yaşayan anne ve babasının yanına yerleşen Pınar Bakkal, 3 yıl önce annesi kaybetti. Yaşadığı üzüntü nedeniyle içine kapanan genç kadın psikolojik sorunlar yaşamaya başlayınca sakinleştirici hap kullanmaya başladı.
19 Aralık günü gece geç saatlerde aniden rahatsızlanan Bakkal, uyuyan babasını uyandırıp, "Bana bir şeyler oluyor. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum" dedi. Baba Orhan Bakkal kızını hemen Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Metil Alkol zehirlenmesi tanısı konan genç kadın 6 gün sonra hayatını kaybetti.

BABASI KOLONYA ŞİŞELERİ BULDUĞUNU SÖYLEDİ

Baba Orhan Bakkal, polise verdiği ifadesinde, "Saat 01.15 sıralarında odama gelen Pınar, 'baba ben nefes alamıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum' dedi. Kendisine kullandığı ilaçtan almasını önerdim. O lavaboya gidince ben de ilacı alıp ona vermek istedim. Ama lavabodan çıkmadı. Tedirgin olup içeriye girdiğimde kızım ağzından köpükler çıkmış vaziyette yerde yatıyordu. Hemen ambulans çağırdım ve hastaneye kaldırdık. 6 gün dayanabildi. Pınar, bazı günler alkol alıyordu ama son iki yıldır pandemi nedeniyle alkol kullandığını görmedim Yalnız son zamanlarda evde kolonya şişeleri buluyordum. Görmesem de, içtiğini tahmin ediyordum" dedi. Genç kadının kesin ölüm sebebi otopsi raporuyla belirlenecek

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Bursa’da genç kadının ölümünde metil alkol şüphesi
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