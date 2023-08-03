Bursa’da genç kızlara şezlong yakma gözaltısı

Bursa'nın İznik ilçesinde aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 5. gölü konumunda olan İznik Gölü'nün plajında bulunan belediyeye ait şezlongu yakan bir grup genç, sosyal medya hesaplarından şezlongu yaktıkları anlara ait görüntüleri paylaşınca yakayı ele verdi.

Sabahın erken saatlerinde polis ekiplerince yakalanan E.B.S. ve Y.B.isimli iki kız gözaltına alındı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, şezlongları yakan 2 kız hakkında suç duyurusunda bulundu. Genç kızların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.