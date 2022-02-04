Bursa’da giysi kumbarasında akılalmaz ölüm! Ukraynalı turist feci şekilde can verdi

Olay saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov, 468'inci Sokak üzerine bulunan ve ihtiyaç sahipleri için toplanan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisinden eşya almaya çalıştı.