Bursa’da gökyüzünü dumanlar kapladı

Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde bulunan hurdacılar sitesindeki bir depodan aniden alevler yükseldi. Çıkan yangında depo içindeki hurdalar alev aldı. Siyah bulutlar gökyüzünü kapladı. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tüm depoyu kapladı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik yoğun çabalarıyla kontrol altına alınabildi. Yangında depo tamamen kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarını sürdüğü ve yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.