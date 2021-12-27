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Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:54 Son Güncelleme: 27.12.2021 14:57

Bursa’da gökyüzünü dumanlar kapladı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da gökyüzünü dumanlar kapladı

Bursa'da bir hurdacıda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kentin her yerinden görüldü.

Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde bulunan hurdacılar sitesindeki bir depodan aniden alevler yükseldi. Çıkan yangında depo içindeki hurdalar alev aldı. Siyah bulutlar gökyüzünü kapladı. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tüm depoyu kapladı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik yoğun çabalarıyla kontrol altına alınabildi. Yangında depo tamamen kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarını sürdüğü ve yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Bursa’da gökyüzünü dumanlar kapladı
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