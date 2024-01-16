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Giriş Tarihi: 16.1.2024 10:48 Son Güncelleme: 16.1.2024 11:16

Bursa'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Bursa'da vatandaşları taşıyan özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Mahallesi'nden TOKİ konutları güzergahında yolcu taşıyan 37 yaşındaki Selami A'nın kullandığı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen 23 yaşındaki Muhammed Ö'nün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Ali Rıza Avcı (27), Gülse Demirkan (22) ile özel halk otobüsü sürücüsü ve yolcular Ömer Daldagül (15), Remzi Akdağ (52), Havva Akdağ (52), Khalida Zufarova (41) ve Hazen Hicran Yılmaz (25), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı
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