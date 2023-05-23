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Giriş Tarihi: 23.5.2023 19:10 Son Güncelleme: 23.5.2023 19:14

Bursa'da hastane dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa’da oğullarını hastaneye tedaviye götüren çift dönüş yolunda kaza yaptı. Kazada 44 yaşındaki anne Emine Koca hayatını kaybederken eşi ve oğlu yaralandı.

AYHAN FİDAN
Bursa’da hastane dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza Karacabey ilçesi yakınlarında meydana geldi. Eşi Emine Koca ile birlikte 16 yaşındaki oğulları Yunus Koca'yı Bursa merkeze hastaneye götüren Rafet Koca'nın kullandığı araç Karacabey yol ayrımında kontrolden çıkarak yoldan çıktı.

Yoldan çıkan aracın şarampole düşmesi sonucu araçta bulunan sürücü Rafet Koca ile yolcular Emine Koca ve Yunus Koca olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Emine Koca hayatını kaybederken, tedavileri yapılan sürücü Rafet Koca ile Yunus Koca'nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bursa'da hastane dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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