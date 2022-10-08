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Giriş Tarihi: 8.10.2022 11:56 Son Güncelleme: 8.10.2022 12:05

Bursa’da hayat kurtaran manevra

Bursa’da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Selahattin Bila, 15 yaşındaki öğrenicinin otobüste fenalaşmasının üzerine tüm yolcuları indirip ani bir manevra yaparak direksiyonu hastaneye çevirdi. Acil servise yanaşan Bila, kucağına aldığı çocuğu sağlıkçılara teslim etti.

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Bursa’da hayat kurtaran manevra

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförlüğü yapan Selahattin Bila, yolcularını alarak yola koyuldu. Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü öğrencisi olan Suriye uyruklu 15 yaşındaki Yaser Homs'un fenalaştığını fark eden şoför, hemen otobüsü durdurup yolcuları indirdikten sonra güzergâhından çıkarak hastanenin yolunu tuttu.

İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı bir araçtan yardım isteyen Selahattin Bila, Jandarmanın eskortluk yapmasıyla birlikte otobüs, güvenli ve hızlı bir şekilde İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne yanaştı.

Otobüsün şoförü Bila, fenalaşan genci kucaklayarak acil servise götürdü. Hemen tedaviye alınan gencin, kalp ritimlerinin azaldığı tespit edildi. Müdahale edilen genç yeniden hayata tutundu.

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Bursa’da hayat kurtaran manevra
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