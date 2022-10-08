Bursa’da hayat kurtaran manevra

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförlüğü yapan Selahattin Bila, yolcularını alarak yola koyuldu. Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü öğrencisi olan Suriye uyruklu 15 yaşındaki Yaser Homs'un fenalaştığını fark eden şoför, hemen otobüsü durdurup yolcuları indirdikten sonra güzergâhından çıkarak hastanenin yolunu tuttu.
İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı bir araçtan yardım isteyen Selahattin Bila, Jandarmanın eskortluk yapmasıyla birlikte otobüs, güvenli ve hızlı bir şekilde İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne yanaştı.