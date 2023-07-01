Bursa’da hayvan vahşeti! Yavru köpeğin ayaklarını kesip yaktılar

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesi'nin yolundan geçen sürücüler, yol kenarında yakılmış halde yavru bir köpek olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu hemen Polise ve Belediyenin Veteriner işleri Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen Belediye Veterinerleri, köpeği hemen Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.

Köpeğin 6 aylık Bulldog cinsi olduğu tahmin edilirken, Polis, yavru köpeğin ayaklarını keserek işkence yapan ve daha sonra diri diri yakan canileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki tüm güvenlik kameralarının inceleneceği öğrenildi.