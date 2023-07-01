Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da hayvan vahşeti! Yavru köpeğin ayaklarını kesip yaktılar
Giriş Tarihi: 1.7.2023 11:32 Son Güncelleme: 1.7.2023 11:59

Bursa’da hayvan vahşeti! Yavru köpeğin ayaklarını kesip yaktılar

Bursa’da yaşanan korkunç olayda 6 aylık yavru bir köpeğin arka ayaklarını kesen caniler, daha sonra köpeği yakıp kaçtı. Polis o canilerin peşine düşerken, yaşanan durum hayvan hakları derneklerini de ayağa kaldırdı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da hayvan vahşeti! Yavru köpeğin ayaklarını kesip yaktılar

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesi'nin yolundan geçen sürücüler, yol kenarında yakılmış halde yavru bir köpek olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu hemen Polise ve Belediyenin Veteriner işleri Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen Belediye Veterinerleri, köpeği hemen Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.

Köpeğin 6 aylık Bulldog cinsi olduğu tahmin edilirken, Polis, yavru köpeğin ayaklarını keserek işkence yapan ve daha sonra diri diri yakan canileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki tüm güvenlik kameralarının inceleneceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
İBB'nin Sultan 2. Abdülhamid hazımsızlığı! Hamidiye suyun adını değiştirdiler
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!
‘Size kolay gelsin ben çekiliyorum’
Terliksi hayvan
Birkaç hafta çalışıp araba alabilen Fransızlar yağmada!
SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza! 4 ölü 21 yaralı! 5 kişinin durumu ağır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da hayvan vahşeti! Yavru köpeğin ayaklarını kesip yaktılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA