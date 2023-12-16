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Giriş Tarihi: 16.12.2023 01:26

Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 00.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt Yolu üzeri Metal Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Alanyurt yolu üzerinde seyir halinde olan Davut Doğukan D.(22) yönetimindeki 35 EDP 84 plakalı otomobil, Alanyurt istikametinden gelip Akpınar Caddesine dönüş yapmakta olan Emre Y.(23) yönetimindeki 16 Y 0100 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 Y 0100 plakalı araçtaki yolcular Alihan Utku Y.(21) ve Halis S.(22) ile diğer araçtaki yolcu Yusuf G.(22) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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