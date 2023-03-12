Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.Yenişehir-Bilecik karayolunun 15'inci kilometresinde, kırsal İncirli Mahallesi yakınlarında Hamza Kaya (22) idaresindeki otomobille karşı istikametten gelen M.B. (55) yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Kaya, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçlarda sıkışan yaralı sürücü M.B. ile D.İ. (24) ve A.P. (60), ekiplerce çıkarılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Kaya'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.