Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 13.3.2023

Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

AA
Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yenişehir-Bilecik karayolunun 15'inci kilometresinde, kırsal İncirli Mahallesi yakınlarında Hamza Kaya (22) idaresindeki otomobille karşı istikametten gelen M.B. (55) yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Kaya, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçlarda sıkışan yaralı sürücü M.B. ile D.İ. (24) ve A.P. (60), ekiplerce çıkarılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Kaya'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Tek yürek olduk! Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Vefa bir semttir
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti gelmiştir!
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA