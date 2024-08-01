Bursa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında İznik ilçesi İznik-Adapazarı yolu Karatekin Mahallesi'nde meydana geldi. Adapazarı'ndan İznik yönüne giden E.E. (35) yönetimindeki 15 BEG 554 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen F.Ş. (47) idaresindeki 16 ALH 901 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Metrelerce sürüklenen otomobiller, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, sürücülerden F.Ş. ile diğer araçtaki M.E. (34) ve çocukları E.E. (12) ile B.E. (15) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri geldi.