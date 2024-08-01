Bursa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Metrelerce sürüklenen otomobiller, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, sürücülerden F.Ş. ile diğer araçtaki M.E. (34) ve çocukları E.E. (12) ile B.E. (15) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri geldi.