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Giriş Tarihi: 26.6.2024 14:46

Bursa'da ikinci katın balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkonun ikinci katından düşen 2 yaşındaki Eslem K., ağır yaralandı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk hastaneye sevk edilirken, Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Bursa’da ikinci katın balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı

İnegöl'deki olay, Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki Eslem K., korumalıklara tırmanırken dengesini kaybederek yere düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da ikinci katın balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı
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