Bursa’da ikinci katın balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı

İnegöl'deki olay, Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki Eslem K., korumalıklara tırmanırken dengesini kaybederek yere düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralı çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.