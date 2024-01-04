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Giriş Tarihi: 4.1.2024 09:46

Bursa'da ilginç anlar! Alkollü yakalanan trafik canavarının bahaneleri pes dedirtti

Bursa'da uygulama yapan polis ekipleri, denetime takılan alkollü sürücüye 18 bin lira ceza kesti. “Ehliyetimi almayın ben terörist miyim” diyerek kendini savunmaya çalışan sürücüsünün elindeki içki şişesi ise dikkat çekti.

İHA
Bursa’da ilginç anlar! Alkollü yakalanan trafik canavarının bahaneleri pes dedirtti

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde trafik kurallarını tanımayan sürücülere uygulama atan polis ekipleri, trafik canavarlarının kabusu oldu.

Denetime takılan bir araç sürücüsü, ehliyet ve ruhsatını verdi. Polis ekiplerinin alkolmetre testini yapacağını anlayan kişi arka arkaya bahanelere başvurdu.

"EHLİYETİMİ ALMAYIN" DİYE DİL DÖKTÜ

Alkolmetreyi karşısında gören sürücü dakikalarca polis ekiplerine "Ehliyetimi almayın" diye dil döktü. Uzun uğraşlar sonucunda cihaza üflemeyi reddeden sürücü, "Ben terörist miyim? Birini mi ezdim?

Ehliyetimi kaptırmıştım, 5 yıl ehliyetimi almayın" sözleriyle hem ekipleri ikna etmeye, hem de kendini savunmaya çalıştı. Sürücünün ayakta duramadığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Öte yandan alkolmetreye üflemeyen sürücüye 18 bin lira ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu.

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Bursa'da ilginç anlar! Alkollü yakalanan trafik canavarının bahaneleri pes dedirtti
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