Bursa’da ilginç olay! Alkollü yakalandı polise direndi: Boynumu kes...





"BANA 100 BİN TL CEZA YAZ, ALTINI İMZALARIM"

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazaya neden olan sürücü Yücel Ç., aracını bırakıp kaza yerinden kaçtı. O sırada vatandaşlar kaçan sürücünün, 100 metre ilerde olduğunu polis ekiplerine bildirdi.